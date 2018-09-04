Под Киевом нашли чемодан на колесах с расчлененным телом

Жуткое преступление произошло вчера в Киевской области. Как сообщают в полиции, женщина, гуляя с собакой вблизи железнодорожной станции в городе Фастов, обнаружила чемодан на колесиках, внутри которого находилось расчлененное тело. На место выехала следственно-оперативная группа Фастовского отделения полиции, кинологи, криминалистическая лаборатория.

По словам главы полиции Киевской области Дмитрия Ценова, во время проведения первоочередных следственно-розыскных действий уже через несколько часов полицейский пес привел правоохранителей к дому подозреваемого в убийстве. Им оказался 41-летний неработающий местный житель.

"Как рассказал задержанный, во время распития алкогольных напитков между ним и его сожительницей возникла ссора, в результате которой он ударил женщину по голове. Когда понял, что женщина мертва, решил избавиться от тела, расчленив его топором и ножом", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

По месту жительства подозреваемого полицейские провели неотложный обыск. Правоохранители обнаружили и изъяли предметы, указывающие на непосредственную причастность мужчины к совершению преступления.

Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Сейчас назначены все необходимые экспертизы, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее в Киеве злоумышленник убил мужчину и замуровал в бетон.

Также мы сообщали, что в Днепре злоумышленник во время ссоры застрелил из ружья малознакомого мужчину, после чего, пытаясь скрыть следы преступления, расчленил его тело. Потом он вывез тело в мусорный контейнер и поджег его.