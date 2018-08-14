Под Киевом нашли женщину, которая жила в лесу с двумя малышами

Сегодня, 20:18

Вместе с детьми она просила милостыню в электричках

Под Киевом нашли женщину, которая жила в лесу с двумя малышами

Необычный случай произошел в Киевской области. По данным правоохранителей, в полицию поступила информация о том, что в электропоезде сообщением Киев – Нежин ходит женщина с маленьким ребенком и просит милостыню.

"Работники ювенальной превенции Броварского отдела полиции сразу отреагировали, провели проверку, опросили жителей населенного пункта, где видели похожую женщину с ребенком. Вскоре установили место, где жила семья с малолетними детьми в ужасных условиях. "Домом" оказался временный шатер в лесу, недалеко от железнодорожных путей станции Заворичи", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

Двух детей – трехлетнюю девочку и двухлетнего мальчика – правоохранители совместно с работниками службы по делам детей и семьи забрали в местную больницу.

"45-летняя женщина, которая назвалась матерью этих детей, не смогла предоставить на них никаких документов", – рассказывают в полиции.

По данному факту проводится проверка, предоставлены соответствующие запросы в роддома, где, по словам женщины, она рожала этих детей. Также решается вопрос о направлении малолетних в приют.

Как сообщалось, в Киеве возросло количество бездомных. По данным департамента соцполитики КГГА, за 2016 год в центре учета бездомных, где таким гражданам восстанавливают и выдают документы, оказали помощь 1258 людям, а за 2017 год — 1555. Как поясняют в департаменте, далеко не все обращаются за помощью, а это значит, что таких людей может быть в разы больше.
Киев, проверка, бездомные, правоохранители
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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