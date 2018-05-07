Под Киевом ночью столкнулись два легковых авто, есть пострадавшие

Вчера, 13:56

Некоторые очевидцы утверждают, что за рулем одного из автомобилей был пьяный полицейский


В Киевской области произошло ДТП, в котором может фигурировать пьяный полицейский – в результате столкновения двух легковых автомобилей три человека пострадали и были госпитализировали. Авария произошла накануне вечером между селами Верхняя и Нижняя Дубечня.

Две машины Daewoo Sens ехали навстречу друг другу, когда одна из них превысила скорость и выскочила на встречную полосу – так говорит 14-летний очевидец и пассажир легковушки, который ехал в сторону Киева.

От сильного удара обе машины отбросило на обочину. Другие свидетели утверждают, что за рулем одного из Daewoo был пьяный полицейский – якобы у мужчины из сумки выпал жетон.

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Как сообщалось, недавно в Киеве ночью произошло жуткое ДТП, жертвой которого стала молодая женщина. Трагедия случилась на улице Братиславской: Volkswagen Passat протаранил грузовик MAN. По словам полицейских, виновник аварии был в нетрезвом состоянии, но не смог объяснить, почему сел пьяным за руль и не мог вспомнить, сколько человек было в машине.

Напомним, вечером 5 мая в Киеве на Окружной произошло смертельное ДТП с такси. В результате аварии погиб один человек и пятеро пострадали.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине произошло ДТП с инкассаторским автомобилем. Инкассаторский автомобиль с логотипом известного банка перевернулся на крышу.
авария, ДТП, полицейский, свидетели, Daewoo
Источник:

"Сегодня"

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