Под Киевом ночью столкнулись два легковых авто, есть пострадавшие

Некоторые очевидцы утверждают, что за рулем одного из автомобилей был пьяный полицейский

В Киевской области произошло ДТП, в котором может фигурировать пьяный полицейский – в результате столкновения двух легковых автомобилей три человека пострадали и были госпитализировали. Авария произошла накануне вечером между селами Верхняя и Нижняя Дубечня.

Две машины Daewoo Sens ехали навстречу друг другу, когда одна из них превысила скорость и выскочила на встречную полосу – так говорит 14-летний очевидец и пассажир легковушки, который ехал в сторону Киева.

От сильного удара обе машины отбросило на обочину. Другие свидетели утверждают, что за рулем одного из Daewoo был пьяный полицейский – якобы у мужчины из сумки выпал жетон.

Как сообщалось, недавно в Киеве ночью произошло жуткое ДТП, жертвой которого стала молодая женщина. Трагедия случилась на улице Братиславской: Volkswagen Passat протаранил грузовик MAN. По словам полицейских, виновник аварии был в нетрезвом состоянии, но не смог объяснить, почему сел пьяным за руль и не мог вспомнить, сколько человек было в машине.

Напомним, вечером 5 мая в Киеве на Окружной произошло смертельное ДТП с такси. В результате аварии погиб один человек и пятеро пострадали.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине произошло ДТП с инкассаторским автомобилем. Инкассаторский автомобиль с логотипом известного банка перевернулся на крышу.