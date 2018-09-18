Под Киевом Opel врезался в перевернувшуюся фуру

Сегодня, 11:08

На трассе образовалась пробка и в сторону "Борисполя", и в сторону Киева

На Кольцевой дороге возле "Борисполя" перевернулась фура DAF, в которую впоследствии врезалась легковушка Opel. Об этом сообщает "Информатор".

Фура перевернулась около часа ночи, а в 5:40 в нее влетел легковой автомобиль. По словам водителя грузовика, его занесло из-за ямы на дороге, которую он не заметил. В результате фура начала лавировать по трассе и перевернулась.

В свою очередь, как рассказала пассажирка Opel, они с мужем ехали из Борисполя, было темно и водитель не увидел лежащую на дороге фуру.

Мало того, в результате аварии дорога была покрыта бензином и машинным маслом, Opel начал скользить и не смог избежать столкновения. Все участники ДТП получили незначительные травмы. В связи с аварией, на Кольцевой дороге образовалась пробка в сторону "Борисполя" и в обратном направлении.

Напомним, в Киеве из-за гонок с полицией полностью сгорел Mercedes. Водитель не захотел остановиться после ДТП и лишился автомобиля.

Кроме того, киевляне разбили машину и чуть не устроили самосуд над водителем, совершившим ДТП. Водитель вышел из автомобиля только после приезда правоохранителей.
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