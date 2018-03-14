Под Киевом парень до смерти забил женщину, посчитав ее ведьмой

Молодой мужчина напился у друга и пошел к пенсионерке "выяснять отношения"

В Киевской области молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения жестоко забил до смерти 83-летнюю пожилую женщину, посчитав ее ведьмой.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, что в марте текущего года в одном из сел Рокитнянского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой от своего знакомого. Проходя мимо дома пожилой женщины, злоумышленник решил зайти к ней для выяснения неприязненных отношений, сложившихся между ними, поскольку считал женщину ведьмой.

Зайдя в дом потерпевшей, мужчина сразу нанес ей один удар в область лица, два удара по туловищу и несколько раз ударил головой о чугунные радиаторы отопления. От полученных телесных повреждений 83-летняя женщина умерла.

26-летнему парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, жуткое убийство произошло в городе Фастове Киевской области. Как сообщают в ГУ НП Киевской области, неизвестный нанес больше десяти колото-резанных ран 43-летней местной жительнице, частному предпринимателю. Правоохранители разыскивают злоумышленника и свидетелей.

Также мы писали, в Киеве будут судить иностранца, который в хостеле убил мужчину.

Как напоминают в ГУ НП в Киеве, инцидент произошел в октябре 2017 года на улице Саперно-Слободской Голосеевского района столицы. В полицию поступило сообщение об убийстве 31-летнего мужчины в хостеле.