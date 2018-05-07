Под Киевом парень погиб в ДТП в 15 метрах от пешеходного моста

В Обуховском районе на 28-м километре автодороги Киев – Знаменка произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

23-летний гастарбайтер из Ровенской области перебегал проезжую часть, пренебрегая правилами дорожного движения, и попал под колеса легковушки Volkswagen. От полученных телесных повреждений парень скончался на месте.

По заключению врачей, водитель автомобиля, житель Киевщины и сверстник погибшего, был трезв.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание для водителя в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Продолжается досудебное расследовани.

В 15 метрах от места трагедии находится пешеходный мост.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12%-ный рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.