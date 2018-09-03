Под Киевом парень средь бела дня изнасиловал женщину

Злоумышленник набросился на жертву, когда она шла на работу

В городе Вышгород произошло жуткое преступление. 23-летний парень надругался над 27-летней женщиной. Злоумышленника задержали в течение суток.

"Около 9 утра молодой человек в спортивном костюме набросился на женщину, когда она шла на работу. Незнакомец схватил ее за шею, и, угрожая убить, затащил в кусты", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

Полицейские искали подозреваемого в течение суток и задержали по месту проживания. По данному факту открыто уголовное производство ч.2 ст. 152 "Изнасилование" и по ч.1 ст. 153 "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным образом" Уголовного Кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее 24-летняя девушка, которая путешествовала автостопом по Украине, сообщила в полицию, что в лесополосе вблизи зоны ЧАЭС ее изнасиловали двое незнакомцев. Они согласились подвезти туристку к границе на своем автомобиле и перед этим предложили посетить зону отчуждения. Чтобы проникнуть туда нелегально, час водили ее по лесу. Там ремнями привязали к дереву и изнасиловали. После этого забрали у нее мобильный телефон, фотоаппарат и скрылись.

Напомним, в Киевской области душевнобольной задушил, изнасиловал, ограбил и поджег пенсионерку.

Также в Киеве правоохранители задержали 45-летнего жителя столицы, которого подозревают в изнасилованиях.



