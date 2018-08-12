Под Киевом педофил пытался изнасиловать восьмилетнюю девочку

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Подозреваемый затащил малышку и ее брата в огород

Под Киевом педофил пытался изнасиловать восьмилетнюю девочку

36-летний житель Белой Церкви подозревается в насильственных действиях в отношении восьмилетней девочки, сообщает ГУ НП Киевской области

В селе Дрозды Белоцерковского района, 28-летняя женщина с двумя детьми пошла в магазин. Там она познакомилась с мужчиной и употребляла с ним алкогольные напитки. Затем незнакомец пошел к ее дому вместе с детьми, которые показывали ему дорогу. А женщина вернулась в магазин приобрести сигареты.

Когда она вернулась домой – услышала голос своего сына, который звал на помощь с приусадебного участка.

Злоумышленник заманил детей в насаждения кукурузы под предлогом, будто они идут к водоему купаться. Там неестественным путем он пытался изнасиловать девочку, а мальчику, который это все видел, закрывал рот, чтобы тот не кричал.

Женщина позвонила в полицию, описала приметы педофила и направление, куда он убежал. Уже через несколько часов насильника задержали в кукурузном поле, где он скрывался.

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Маленькой потерпевшей оказали квалифицированную помощь. С ней работают специалисты-психологи. Девочка сделала полицейским подарок – нарисовал рисунок и подарила его правоохранителям.

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Насильник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч.3 ст.153 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, в одном из сел Яготинского района задержали 65-летнего киевлянина, который развращал 12-летнюю девочку на территории своего дачного дома.

Ранее жуткий случай произошел в селе Карапыши Мироновского района Киевской области: правоохранители задержали педофила. 76-летний мужчина путем шантажа в течение двух лет принуждал 14-летнего ребенка к половым отношениям.

Ранее сотрудники полиции в Одессе задержали на пляже в Аркадии 72-летнего мужчину, которого подозревают в домогательствах к 12-летней девочке.
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Источник:

"Сегодня"

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