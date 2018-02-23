Под Киевом подпольный завод по производству спирта прятался под овечьей фермой

Сегодня, 14:09

Производителям фальсификата может грозить до 10 лет тюрьмы


Пять этажей под землей, а наверху – овечья ферма. На Киевщине разоблачили подпольный завод, который производил спирт из... автомобильного омывателя. Крестьяне божатся – понятия не имели о таких соседях.

130 километров от столицы, село Малые Ерчики. На окраине – овечья ферма на 80 голов. И прямо под ней полгода работал настоящий подземный завод. Гнали спирт в промышленных масштабах.

Председатель сельсовета клянется – о подпольном производстве ничего не знала.

На днях на ферму с "двойным дном" нагрянули правоохранители.

"Разоблачили двух человек, один – житель Киева, другой – житель Киевской области, которые под прикрытие животной фермы устроили мини-завод по производству спирта", – говорит Денис Мельник, прокурор киевской местной прокуратуры №4.

Сейчас ферма под замком.

Чтобы добраться до овечьей фермы, он же подпольный завод по изготовлению спирта, надо идти от деревни где-то два километра. Сейчас производство запечатано, да еще и арендаторы выпустили собак.

Где делись овцы – неизвестно. На снегу рядом со зданием – несколько разодранных туш. Что за жидкость производили на заводе – пока выясняют. По предварительным оценкам, здесь разливали до 30 тыс. условных бутылок самодельной водки в день. Делали ее из автомобильного омывателя!

Полиция уже открыла уголовное производство, ждут результатов экспертизы, чтобы передать дело в суд. Если жидкость окажется безопасной для здоровья, производителям фальсификата будет угрожать штраф 170 тыс. гривен и конфискация оборудования. Если же спирт токсичен – от пяти до десяти лет заключения.

Напомним, в октябре 2017 года в Украине ликвидировали группировку, которая поила людей стеклоочистителем.

В феврале 2018 года в Киеве обнаружили подпольный цех по изготовлению алкогольного фальсификата.
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Источник:

"Сегодня"

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