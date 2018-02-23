Под Киевом поезд насмерть сбил парня в наушниках

Сегодня, 15:15

Погибшему было 19 лет, трагедия произошла утром в пятницу

Поезд насмерть сбил парня
Поезд насмерть сбил парня

В Броварах Киевской области поезд насмерть сбил молодого парня.

Как сообщают в ГУ НП в Киевской области, трагедия произошла в пятницу, около 9:30, недалеко от вокзала. Погибшему броварчанину 19 лет. Он переходил дорогу в неустановленном месте и был в наушниках.

Проводятся следственные действия. Открыто уголовное производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июле 2017 года в Киевской области электропоезд сбил насмерть 11-летнюю девочку. Трагедия произошла на железнодорожной станции Боярка Киево-Святошинского района. Тело ребенка нашли в 50 м от перрона.

В октябре 2017 года в Хмельницкой области под колесами грузового поезда погиб 20-летний юноша. Как оказалось, парень переходил железнодорожные пути, не снимая наушников с громкой музыкой.

Как сообщалось ранее, во Львове у железной дороги погибла молодая девушка. Тело погибшей, пролежавшее на земле около восьми часов, нашли на ул. Клепаровской. Погибшей оказалась 21-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских учебных заведений. Причиной смерти стали травмы, полученные после наезда поезда. По всей вероятности, девушка была в наушниках, и не слышала звук приближающейся машины.
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Источник:

"Сегодня"

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