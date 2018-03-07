Под Киевом полицейский выстрелил в напавшего на него мужчину

Уроженец Волыни постоянно бил жену, а потом набросился на правоохранителя с ножами

В Бориспольском районе Киевской области участковому офицеру полиции пришлось стрелять в нападающего, который регулярно устраивал домашний террор.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, к полицейским обратилась 36-летняя жительница села Вишенки со следами побоев на лице. Она сообщила, что ее пьяный гражданский муж провоцирует драки, оскорбляет ее и постоянно угрожает. Выяснилось, что вместе пара проживает несколько лет, мужчина приехал из Волынской области и живет за счет временных заработок на стройке.

Фото: ГУ НП в Киевской области

Полицейский вместе с представителями общественного формирования зашел в дом и провел с мужчиной разъяснительную работу. При составлении протокола об административном правонарушении 41-летний злоумышленник схватил с серванта два кухонных ножа и бросился на полицейского. Требование правоохранителя положить ножи на пол он проигнорировал. Тогда участковый выстрелил из пистолета с резиновыми пулями и попал мужчине в левую ногу. Лейтенант полиции вызвал "скорую" и оказал мужчине первую домедицинскую помощь.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Нападавший задержан и находится в изоляторе временного содержания, ему объявлено о подозрении. Полиция готовит соответствующие материалы в суд относительно избрания в отношении задержанного меры пресечения.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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