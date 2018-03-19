Под Киевом полиция нашла пропавшую 14-летнюю блондинку

Беглянка ушла из дома и не отвечала на звонки

Столичные правоохранители в течение суток разыскали 14-летнюю девочку.

Информация об ее исчезновении поступила в полицию в воскресенье.

В дежурную часть территориального управления полиции обратилась женщина и сообщила, что 14-летняя дочь не вернулась домой и не телефонные звонки не отвечает.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, во время общения с матерью школьницы правоохранители выяснили, что девушка собиралась поехать к подруге. Через некоторое время мать позвонила дочери, однако ее мобильный телефон не отвечал. Когда же женщина позвонила подруге дочери, в ответ услышала, что они не виделись и не общались.

Полицейские сразу начали отрабатывать места, где могла находиться девочка. Кроме того, правоохранители пообщалась с ее друзьями и выяснили, что она была онлайн и продолжала общаться со сверстниками в одной из социальных сетей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что школьница находилась с компанией в Киевской области. С девочкой провели профилактическую беседу и сейчас она находится с родными.

Утром мы сообщали, что в Киеве пропала девушка 2003 г.р.

Напомним, в Киеве полиция устанавливает обстоятельства смерти 13-летней девочки. По предварительной информации, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством, прыгнув с недостроенной высотки.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в 12:30 в Святошинском районе у дома на проспекте Победы работники ювенальной превенции нашли мертвой девушку, которую более суток разыскивали как без вести пропавшую.

Потерпевшая – местная жительница, 2005 года рождения. В четверг в Святошинское управление полиции с соответствующим заявлением обратилась ее мама. По словам женщины, дочь ушла около 17:00 часов 14 марта и домой не вернулась. Мобильного телефона у девочки при себе не было.