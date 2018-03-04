Под Киевом полиция нашла "элитные" заросли конопли

Один из подозреваемых был задержан в Комаровке, второй — в своей квартире в столице

В Киевской области правоохранители обнаружили целую плантацию конопли. "Травку" выращивали двое киевлян.

"Жители села Комаровка Макаровского района пожаловались в полицию на новых соседей. Люди рассказали: два месяца назад двое мужчин купили старый дом в селе. Хозяева не жили в нем постоянно, а приезжали раз в три дня. Каждый раз после их визита в местном колодце пропадала вода", — сообщают в ГУ НП Киевской области.

При проверке в доме обнаружили посевы элитной конопли. "По словам специалистов, злоумышленники получали незаконный урожай из дорогих семян, их происхождение устанавливается. Внутри дома стены были обшиты алюминиевой фольгой, были установлены вытяжка, вентилятор, капельная система полива. Все изъяли", — рассказывают в полиции.

Один из подозреваемых был задержан в Комаровке, второй — в своей квартире в столице. "Фермерам" грозит штраф в 1700 грн или до трех лет ограничения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области задержали женщину-наркодилера, которая сбывала наркотики студентам. 29-летняя жительница села Масловка сбывала амфетамин и коноплю ранее судимым лицам и учащейся молодежи в местном колледже.

Ранее в Киеве правоохранители разоблачили мужчину на сбыте метадона через закладки. Участковые инспекторы Шевченковского управления полиции на улице Котовского остановили 33-летнего местного жителя, который вел себя подозрительно. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него семь пакетов с наркотическим веществом.

Также мы сообщали, что в Борисполе задержали мужчину с килограммом наркотиков. У 31-летнего безработного местного жителя при осмотре обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом – каннабисом – в сухом измельченном состоянии.