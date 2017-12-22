Под Киевом полиция остановила авто с обогащенным ураном

В Киевской области полиция предотвратила незаконный вывоз обогащенного урана из зоны ЧАЭС.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, полицейские отдела зоны ЧАЭС задержали двух харьковчан 48 и 65 лет в с. Старые Петровцы Вышгородского района. Работники одного из научных учреждений на автомобиле ехали в сторону столицы. В салоне их автомобиля правоохранители обнаружили спортивную сумку с радиоактивными материалами.

За попытку вывоза радиоактивных веществ им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия. Устанавливается пункт доставки обогащенного урана и цель его дальнейшего использования.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.262 ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее полицейские Киевской области задержали мужчину, который пытался вывезти на мотоцикле 200 килограммов черного металла из зоны отчуждения.

Ранее мы писали о том, что мужчина пытался вывезти из зоны ЧАЭС грибы с превышением дозы радиации в 29 тыс. раз. Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, 27-летний работник одного из местных предприятий спрятал сушеные лесные грибы у себя под одеждой и пытался вывезти из зоны отчуждения на своем автомобиле.