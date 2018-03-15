Под Киевом полиция задержала авто с поддельными документами и нелегалом

Сегодня, 11:41

20-летнего нелегала собираются вернуть в Грузию

 

Полицейские остановили автомобиль Mercedes. Фото: kv.npu.gov.ua
Полицейские остановили автомобиль Mercedes. Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области полиция задержала авто с поддельными документами и нелегалом.

В селе Погребы Броварского района полицейские остановили автомобиль Mercedes, которым управлял 50-летний киевлянин, для проверки документов. Выяснилось, что номер кузова не соответствует действительности, а в салоне находился иностранец, который уже четыре месяца незаконно находится на территории Украины.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции. Как объяснил водитель, Mercedes он приобрел по доверенности.

Свидетельство о регистрации транспортного средства, ключи и автомобиль полицейские изъяли. Автомобиль доставлен на площадку временного содержания транспортных средств.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 290 (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

В отношении 20-летнего нелегала решается вопрос о его принудительном возвращении в страну происхождения – Грузию. Полицейские совместно с сотрудниками миграционной службы готовят соответствующие материалы.

Напомним, в Харьковской области 14 марта сотрудники полиции задержали банду, которая занималась переправкой нелегалов в Россию.

В феврале во Львовской области, недалеко от пункта пропуска "Шегини", оперативники СБУ задержали выходца из Закавказья – гражданина Украины и организатора схемы незаконной переправки людей через границу. Вместе с ним, в 500 метрах от польской границы поймали двух нелегальных мигрантов из Турции.
нелегалы, Mercedes , нелегал, поддельные документы
Источник:

"Сегодня"

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