Под Киевом поймали опасную банду, которая отобрала у своих жертв 13 миллионов гривен

Прокуратура сообщила о подозрении участникам банды из четырех человек, которая совершила несколько дерзких и жестоких разбойных нападений на территории Киевской области. Их подозревают в действиях, которые подпадают под ч. 4 ст 187 ("Разбой, соединенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья лица, совершенное организованной преступной группой и соединенный с проникновением в помещение, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах") УК Украины.

Как установили в прокуратуре Киевской области, организатором преступной группы является 34-летний уроженец Полтавской области, неоднократно судимый за особо тяжкие преступления, в том числе связанные с противоправным завладением чужим имуществом.

Банда разбойников действовала с октября 2017-го по апрель 2018 года. К совершению каждого преступления соучастники тщательно готовились и наблюдали за своими жертвами в течение длительного времени, изучая их график и образ жизни.

В дальнейшем, злоумышленники врывались в дома пострадавших в балаклавах и с оружием. Они требовали от них деньги и материальные ценности, при этом угрожали расправой, издевались и безжалостно били.

В результате совершенных разбойных нападений потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 13 млн грн.

В ходе проведения более 30 санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства. Также прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве обезвредили банду, в состав которой входили действующие правоохранители.

Также столичная прокуратура задержала банду "оборотней в погонах", которая полгода крышевала воров на Центральном ж/д вокзале.

Под прикрытием банды воры ромской национальности обворовывали пассажиров. Возглавлял банду подполковник полиции, контролировавший работу карманников.