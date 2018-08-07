Под Киевом поймали пьяного водителя автобуса

Сегодня, 19:46

Автобус осуществлял перевозку рабочих одного из предприятий

Фото: ГУ НП Киевской области
Фото: ГУ НП Киевской области

В селе Ковалевка Киевской полицейские обнаружили водителя автобуса в состоянии алкогольного опьянения. Транспорт правоохранители остановили в рамках проведения комплекса целевых мероприятий под условным названием "Перевозчик".

Оказалось, что автобус осуществлял перевозку рабочих одного из предприятий. На момент остановки водитель направлялся в автопарк. К счастью, пассажиров в салоне уже не было.

Явные признаки алкогольного опьянения водителя полицейские заметили во время проверки документов. От освидетельствования мужчина отказался.

Нарушителя отстранили от управлениятранспорта и составили административный протокол по ст. 130 КУоАП (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

Меру наказания водителю определит суд.

Ранее драку с полицейскими устроила пьяная компания в Киеве. Парочка зачинщиков была в иномарке, которая поздно вечером разбила припаркованный автомобиль.

Пассажирка виновника аварии начала ругаться с патрульными, которые прибыли на место. Когда ее пытались успокоить, за подругу вступился водитель. Поэтому обоих пришлось задержать, применив силу.

Также мы сообщали, что в ночь 24 июля в Киеве на Воздухофлотском проспекте патрульные задержали трех буйных мужчин в разбитой машине.
правоохранители, задержали, полицейские, пьяный водитель, патрульные
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Стражи. «Муніципальна варта» помогает на массовых мероприятиях. Фото: facebook.com/MunicipalnaVarta

"Сусідська варта" в Киеве: жители вместе с полицией начинают следить за порядком

Сегодня, 17:50

Как горожане помогают правоохранителям

Транспорт

Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля: появились фото

Сегодня, 13:44

Авария произошла на улице Хорива
Загрузка...

Происшествия

В Киеве полицейские "унюхали" парней с наркотиками

Вчера, 15:34

Молодые люди признались, что хранили вещества для собственного употребления

Запорожье

Фото: пресс-служба Нацполиции

Крупное ДТП в Запорожье: девушка сбила двух пешеходов и врезалась в патрульных, опубликовано видео

Вчера, 14:36

Виновница аварии пыталась сбежать на чужом авто
Загрузка...