Под Киевом поймали пьяного водителя автобуса
Автобус осуществлял перевозку рабочих одного из предприятий
В селе Ковалевка Киевской полицейские обнаружили водителя автобуса в состоянии алкогольного опьянения. Транспорт правоохранители остановили в рамках проведения комплекса целевых мероприятий под условным названием "Перевозчик".
Оказалось, что автобус осуществлял перевозку рабочих одного из предприятий. На момент остановки водитель направлялся в автопарк. К счастью, пассажиров в салоне уже не было.
Явные признаки алкогольного опьянения водителя полицейские заметили во время проверки документов. От освидетельствования мужчина отказался.
Нарушителя отстранили от управлениятранспорта и составили административный протокол по ст. 130 КУоАП (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).
Меру наказания водителю определит суд.
Ранее драку с полицейскими устроила пьяная компания в Киеве. Парочка зачинщиков была в иномарке, которая поздно вечером разбила припаркованный автомобиль.
Пассажирка виновника аварии начала ругаться с патрульными, которые прибыли на место. Когда ее пытались успокоить, за подругу вступился водитель. Поэтому обоих пришлось задержать, применив силу.
Также мы сообщали, что в ночь 24 июля в Киеве на Воздухофлотском проспекте патрульные задержали трех буйных мужчин в разбитой машине.