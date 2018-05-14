Под Киевом произошел обвал, погиб мужчина

Сегодня, 11:56

ЧП произошло на стройплощадке в Белой Церкви

Фото: ГСЧС Киевской области
Фото: ГСЧС Киевской области

В городе Белая Церковь на строительной площадке произошел масштабный обвал грунта: под завалами оказались двое рабочих, которые копали котлован. Как сообщают в ГСЧС Киевской области, одного мужчину удалось спасти, его госпитализировали с травмами, второй рабочий погиб.

К сожалению, это не единственный смертельный инцидент, который произошел в Киевской области в конце прошлой недели.  Так, в пгт Бородянка в пруду утонул 6-летний мальчик, который отправился купаться вместе с двумя старшими братьями.

"Старшие дети заметили, что малыш исчез. Они пытались самостоятельно его разыскать, но безуспешно. Тело ребенка обнаружили водолазы на следующий день на дне водоема, причину смерти установит судмедэкспертиза", — рассказали спасатели.

Ранее за одни сутки спасатели достали два тела из киевских водоемов. Первое из них находилось в озере Тельбин в Днепровском районе столицы, второе – на ул. Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе столицы, в заливе Галерном.

Напомним, ранее возле острова Казачий в Голосеевском районе Киева обнаружили в реке тело человека. 
обвал, спасатели, погиб, ГСЧС
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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