Под Киевом произошло серьезное ДТП: опубликованы фото

Сегодня, 11:04

В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали

Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный

На трассе Киев – Чоп неподалеку от столицы произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

Как сообщает в Facebook "Киев оперативный", авария случилась возле поселка Мила Киево-Святошинского района.

В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком ранения получили три человека, все они были госпитализированы.

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Фото: Киев оперативный

Фото: Киев оперативный

Фото: Киев оперативный

Между тем, на трассе возникла пробка в сторону столицы.

Напомним, вечером 10 марта на улице Богатырской в Оболонском районе столицы произошла серьезная авария, в которую попали автомобили Kia и Lexus. ДТП произошло на участке, где ведутся строительные работы и движение в обе стороны организовано в одной полосе дороги.

Lexus, в котором находились мужчина и женщина, двигался в сторону Вышгорода. Навстречу ему ехал Kia: кроме 20-летнего водителя в машине находилось еще трое пассажиров. Как говорят очевидцы, молодой парень по какой-то причине не отреагировал на установленные ограничительные знаки, не справился с управлением, заехал на кучу песка и в итоге "приземлился" прямо на капот и крышу Lexus.

Также сообщалось, что в Виннице автобус врезался в столб: четырех пассажиров доставили в больницу.

Тем временем в США из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей. В результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы. Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге. Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.
Киев, ДТП, Житомирская трасса

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