Под Киевом произошло серьезное ДТП: опубликованы фото

В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали

На трассе Киев – Чоп неподалеку от столицы произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

Как сообщает в Facebook "Киев оперативный", авария случилась возле поселка Мила Киево-Святошинского района.

В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком ранения получили три человека, все они были госпитализированы.







Фото: Киев оперативный

Фото: Киев оперативный

Фото: Киев оперативный

Между тем, на трассе возникла пробка в сторону столицы.

Напомним, вечером 10 марта на улице Богатырской в Оболонском районе столицы произошла серьезная авария, в которую попали автомобили Kia и Lexus. ДТП произошло на участке, где ведутся строительные работы и движение в обе стороны организовано в одной полосе дороги.

Lexus, в котором находились мужчина и женщина, двигался в сторону Вышгорода. Навстречу ему ехал Kia: кроме 20-летнего водителя в машине находилось еще трое пассажиров. Как говорят очевидцы, молодой парень по какой-то причине не отреагировал на установленные ограничительные знаки, не справился с управлением, заехал на кучу песка и в итоге "приземлился" прямо на капот и крышу Lexus.

Также сообщалось, что в Виннице автобус врезался в столб: четырех пассажиров доставили в больницу.

Тем временем в США из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей. В результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы. Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге. Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.