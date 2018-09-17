Под Киевом произошло смертельное ДТП с Audi A8 и грузовиком

В ночь на понедельник, 17 сентября, на Житомирской трассе в селе Березовка, где недавно микроавтобус сбил 13-летнего велосипедиста, произошло еще одно смертельное ДТП. Легковая Audi A8 врезалась в грузовик Mercedes.

Авария случилась около полуночи. По предварительной информации, оба автомобиля двигались в сторону Житомира, пишет "Информатор".

Проезжая село Березовка Киевской области, грузовик двигался в средней полосе, а Audi по крайней левой. В ходе движения по неизвестным причинам Audi взял правее и врезался в Mercedes. После удара "легковушку" отбросило в отбойник и она загорелась.

В момент столкновения мужчина 45-50 лет вылетел из автомобиля на дорогу. От полученных травм он скончался на месте. Второй мужчина, который был в автомобиле, вышел через водительскую дверь после аварии.

Предварительно сообщается, что погибший был за рулем "легковушки" и вез своего племянника домой. Пассажир только прилетел из-за границы.

В результате аварии Audi сгорела дотла.

На месте работали сотрудники патрульной полиции, медики, пожарные и следственно-оперативная группа.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.