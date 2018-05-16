Под Киевом пропал мужчина с болезнью Альцгеймера

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Полицейские и родственники ищут дедушку второй день

 

Мужчина страдает болезнью Альцгеймера
Мужчина страдает болезнью Альцгеймера

В Управлении превентивной деятельности ГУ НП Киевской области сообщают об исчезновении 79-летнего мужчины. "Разыскивается Тышкевич Бронислав Павлович, 03.03.1939 года рождения, житель Киева. Последний раз его видели 15 мая около 19:00 часов возле дачного дома в пгт. Глеваха. У пропавшего плохая память, мужчина страдает болезнью Альцгеймера", – сообщают правоохранители.

По данным полиции, мужчина был одет в серую футболку, синие спецовочные штаны, темно-синий пиджак. Правоохранители обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении мужчины, с просьбой сообщить на линию "102".

А в Киеве до сих пор ищут 16-летнюю девушку, жительницу Деснянского района, которая исчезла неделю назад. У нее есть особая примета: татуировка бабочки за левым ухом.

Также мы сообщали, что в Украине пропал мужчина из Чернигова, который ехал в поезде в Киев. Об этом в Facebook сообщила жена пропавшего Марианна Гнатюк.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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