Под Киевом пропал мужчина с болезнью Альцгеймера

Полицейские и родственники ищут дедушку второй день

В Управлении превентивной деятельности ГУ НП Киевской области сообщают об исчезновении 79-летнего мужчины. "Разыскивается Тышкевич Бронислав Павлович, 03.03.1939 года рождения, житель Киева. Последний раз его видели 15 мая около 19:00 часов возле дачного дома в пгт. Глеваха. У пропавшего плохая память, мужчина страдает болезнью Альцгеймера", – сообщают правоохранители.

По данным полиции, мужчина был одет в серую футболку, синие спецовочные штаны, темно-синий пиджак. Правоохранители обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении мужчины, с просьбой сообщить на линию "102".

А в Киеве до сих пор ищут 16-летнюю девушку, жительницу Деснянского района, которая исчезла неделю назад. У нее есть особая примета: татуировка бабочки за левым ухом.

Также мы сообщали, что в Украине пропал мужчина из Чернигова, который ехал в поезде в Киев. Об этом в Facebook сообщила жена пропавшего Марианна Гнатюк.