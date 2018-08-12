Под Киевом пропала 15-летняя девочка

Школьница выглядит старше своих лет

В Кагарлыке (Киевская область) пропала 15-летняя Батог Алена. Девочка вчера днем, 11 августа, в 13.00 ушла из дома и до сих пор ее местонахождение не установлено, говорится в сообщении группы "Киев Оперативный".

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 175см, худощавая, лицо овальное, волосы длинные, прямые, светло-русые.

Была одета: футболка черного цвета с изображением в виде якоря впереди белого цвета шорты джинсовые, синие, короткие, мокасины красного цвета на шнурках, рюкзак красного цвета, солнцезащитные очки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей – сообщите информацию правоохранителям по линии "102".

Ранее правоохранителям удалось разыскать 13-летнего киевлянина, который ушел из дома, в городе Тячев (Закарпатская область).

Кроме того, в Киеве пропала несовершеннолетняя девушка. Полиция Дарницкого района разыскивает несовершеннолетнюю Анну Гак, 2003 года рождения.

Также мы сообщали, что Днепровским управлением полиции в Киеве разыскивается несовершеннолетняя Кощий Татьяна Порфириевна, 2001 г.р.

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.



