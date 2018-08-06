Под Киевом пьяный мужчина до смерти забил тяжелобольную мать

Сегодня, 16:32

Женщина не могла самостоятельно ходить

Под Киевом пьяный мужчина до смерти забил тяжелобольную мать

В Киевской области под стражу взяли мужчину, который до смерти избил лежачую больную мать, а потом сам вызвал милицию, сообщает прокуратура столичного региона.

Установлено, что 47-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к беспомощной женщине и схватил ее за шею. Когда она потеряла сознание – нанес несколько ударов кулаком по голове.

После этого, злоумышленник занимался своими делами и через некоторое время подошел к кровати 85-летней матери и увидел, что она не подает признаков жизни. После этого мужчина вызвал полицию.

Следователи установили, что к смерти женщины причастен именно ее сын. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Прокуратура Фастова сообщила мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее в Киеве мужчину приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за убийство матери. Инцидент произошел в Святошинском районе столицы. Во время употребления спиртных напитков между родственниками возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина начал бить женщину, а потом связал мать и еще несколько раз ударил утюгом. На следующий день он пошел на работу, а мать оставил умирать.

Кроме того, в Киевской области взяли под стражу мужчину, который из-за отказа матери рассчитаться за такси забил ее до смерти топором.
убийство, пьяный, прокуратура, лишение свободы
Источник:

"Сегодня"

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