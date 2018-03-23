В Белой Церкви пьяный мужчина ударил в лицо следователя и разбил видеокамеру

В Белой Церкви Киевской области нетрезвый мужчина набросился на правоохранителей во время следственных действий, которые записывали на видео.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, мужчина ударил в лицо следователя и повредил видеокамеру.

Также мужчина нагло требовал от человека, которому вручали уведомление о подозрении, чтобы тот отказался от участия в процессуальных действиях.

Работники полиции сообщили, что они находятся при исполнении служебных обязанностей, предъявили удостоверения. Однако это не остановило мужчину – он продолжал вести себя вызывающе. Только после того, как полицейские применили к правонарушителю слезоточивый газ, агрессивно настроенного мужчину удалось успокоить.

Правоохранители вызвали группу реагирования патрульной полиции Белоцерковского отдела полиции и продолжили следственные действия. В этот момент мужчина выхватил из рук следователя процессуальные документы и пытался с ними убежать.

Фото: kv.npu.gov.ua

Злоумышленником оказался 33-летний местный житель. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данному факту открыты уголовные производства по ст. 345 "(Насилие в отношении работника правоохранительного органа") и по ст. 357 ("Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение") Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Ранее мы сообщали, что в столичной полиции рассказали подробности истории с иностранцем, который разрисовывал подъезды и авто своей кровью.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, ЧП произошло на улице Митрополита Василия Липковского. На линию "102" позвонила киевлянка и сообщила, что квартирант ведет себя агрессивно, отнял у нее мобильный телефон и закрылся в квартире.

На место прибыли патрульные и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции. Предварительно установлено, что гражданин другого государства приехал в столицу и арендовал на сутки квартиру возле вокзала. Когда на следующий день киевлянка пришла за оплатой, мужчина начал агрессивно себя вести.

Женщина вызвала полицию, однако иностранец разбил окно и выпрыгнул с третьего этажа. Разбитым стеклом он порезал руки и вымазал кровью стены дома и припаркованные во дворе автомобили.