Под Киевом рабочих засыпало землей в котловане: один погиб

В городе Борисполь возле столицы 13 августа днем произошло смертельное происшествие.

Как сообщают в ГСЧС Киевской области, в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на улице Мичурина в Борисполе во время выполнения ремонтных работ произошел обвал земляного вала.

"В котловане под землей оказались двое коммунальщиков. Спасатели немедленно начали работы по откапыванию пострадавших с помощью шанцевого инструмента. Мужчина 1991 года рождения был спасен: с переломом руки его передали в руки медиков. Второй рабочий, 1974 года рождения, к сожалению, погиб", – рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Причины ЧП выясняют.

Ранее, в июне, на строительстве в центре Киева произошел смертельный случай. Во вторник строитель-монтажник упал с высоты 13-го этажа, местные жители утверждают, что от удара ему оторвало голову.

Напомним, в феврале на улице Кирилловской, 37 (бывшая Фрунзе) в Подольском районе мужчину насмерть завалило бетонными блоками.

В декабре 2017 года в Киеве в Подольском районе произошло смертельное ЧП. Погиб строитель, упав с огромной высоты.

В октябре прошлого года в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение: на территории недостроенной многоэтажки на улице Вербицкого с седьмого этажа упал электрик. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и "скорая". По приезду на вызов врачи констатировали смерть мужчины. Правоохранители установили личность погибшего – это 34-летний житель Черниговщины.



