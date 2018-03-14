Под Киевом разрушили исторический ДОТ времен Второй мировой

Полиция открыла уголовные производства по факту инцидента в селе Горенка, где местные жители отстаивают сохранность и целостность исторического памятника Второй мировой войны – ДОТа.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, во исполнение постановления суда на проведение осмотра частного земельного участка, где расположен разрушенный бетонный объект, пришли работники Киево-Святошинского отдела полиции, понятые, совместно с представителями комиссии по культурному наследию. Однако группа неизвестных людей начала блокировать работу следователей.

Во время исполнения служебных обязанностей начальник Киево-Святошинского отдела полиции получил телесные повреждения.

ДОТ в Горенке. Фото: facebook.com/goldznak.ua

Работники полиции изолировали пятерых самых активных участников сопротивления и доставили их в отделение полиции. После того, как полицейские установили их личности и записали объяснения, правонарушителей отпустили.

Техника, которая находилась на территории земельного участка и разрушила ДОТ – изъята. Полицейские обратились в суд с ходатайством о наложении на нее ареста.

Также подготовлено ходатайство о наложении ареста на земельный участок с запретом пользования и распоряжения им.

По данным фактам открыто два уголовных производства по ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Во время проведения досудебного расследования будет установлена законность выделения этого земельного участка в частную собственность. Также будет установлено, имеет ли историко-культурную ценность бетонное сооружение времен Второй мировой войны.

Ранее мы писали о том, что во Львовской области правоохранители установили лиц, причастных к уничтожению памятника Шевченко в Стрые Львовской области.

Также напомним, что во Львове по частям собираются демонтировать Монумент Славы, возведенный во времена СССР в честь советских воинов. В последнее время этот памятник не раз подвергался "надруганию" со стороны неизвестных: его марали разноцветными красками и отбивали каменные элементы.