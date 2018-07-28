Под Киевом рэкетиры пытали бизнесмена, требуя выкуп

Полиция Киевской области задержала группу мужчин за дерзкое разбойное нападение, во время которого пострадавшего подвергли пыткам, вымогая у него крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киевской области.

"В апреле этого года четверо нападавших ворвались в дом жителя с. Лаврики в Сквирском районе. Применив физическую силу к супругам, связали их клейкой лентой, горячим утюгом пытали хозяина и требовали деньги. После чего из сейфа похитили две тысячи долларов, 120 тысяч гривен и скрылись с места преступления", – говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство по статье "разбой", и копы три месяца искали злодеев, разрабатывая оперативные комбинации, чтобы выйти на их след. На поиски нападавших были ориентированы и полицейские и из соседних регионов.

В итоге все участники преступления были задержаны в разное время и в разных уголках страны, ими оказались: 25-летний парень из Закарпатья, 27-летний местный житель, 55-летний ранее судимый киевлянин и 67-летний иностранец.

Всем злоумышленникам было сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, а его подельникам назначил домашний арест, им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в прошлом году полиция Киева задержала банду серийных грабителей, которые выслеживали и нападали на людей возле элитных магазинов и банков, отбирая у них крупные суммы денег. Они причастны как минимум к десяти подобным ограблениям.

Все участники группировки оказались уроженцами Грузии. Их задержали после очередного грабежа. Злоумышленники средь бела дня напали на супружескую пару возле автосалона на проспекте Бандеры и отобрали сумку, в которой было 3,5 млн грн.