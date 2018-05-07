Под Киевом школьник зарезал 15-летнего товарища

Ссора произошла во время проводов знакомого в армию

В Киевской области школьник смертельно ранил своего товарища.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, в селе Петропавловская Борщаговка 16-летний ученик нанес смертельное ножевое ранение в грудь своему 15-летнему товарищу. Все обстоятельства происшествия выясняет полиция. На месте трагедии изъято орудие преступления – раскладной нож.

Известно, что в тот вечер компания молодежи провожала в армию знакомого. Событие праздновали в местном кафе. Около полуночи на улице подростки поссорились и подрались.

Скорую помощь и полицию вызвала местная жительница. Люди пытались оказать первую домедицинскую помощь пострадавшему. К сожалению, врачи, прибывшие на место, констатировали смерть парня.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Парень задержан в порядке ст.208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, под Киевом женщина зарезала хозяина квартиры за то, что он ее разбудил.

Ранее сотрудники Иванковского отделения полиции в течение 40 минут разыскали и задержали 48-летнего жителя Житомирской области, который напал с ножом на свою бывшую возлюбленную и сбежал. Так он пытался отомстить ей за разорванные между ними отношения.

Также недавно правоохранители задержали 26-летнего жителя столицы, который убил мужчину двумя ударами ножа.