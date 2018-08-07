Под Киевом спортсмены избили женщину за замечание о бутылке

В одном из нападавших узнали тренера по тхэквондо

В селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района двое мужчин средь бела дня напали на местную жительницу.

"50-летняя женщина сделала замечание двум молодым мужчинам, которые отдыхали рядом с ее домом и бросили пустую бутылку ей во двор. Мужчины на замечания отреагировали агрессивно. Они набросились на женщину и избили ее. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Нападающими оказались двое родных братьев", – сообщают в полиции Киевской области.

Пострадавшая доставлена в больницу. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса. "Работники полиции устанавливаются все обстоятельства уголовного преступления, допрашиваются свидетели", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

О вопиющем случае на своей странице в Facebook сообщил и сын пострадавшей женщины. Он сообщил, что злоумышленники наносили его матери удары кулаками по голове, били головой об асфальт, рвали волосы. После чего попытались сбежать.

"У мамы сотрясение головного мозга, гематомы, трещины в челюсти, она нуждается в операции по восстановлению носовой перегородки", – пишет он.

По данным мужчины, один из нападающих является тренером подростков по тхэквондо. Однако спортсмен все обвинения отрицает.

Ранее в Киеве произошла драка на детской площадке. Молодчики спортивной внешности избили родителей, гуляющих с детьми. Одному папе сломали нос, другому разбили голову. Досталось и мамам. И это уже не первое нападение прямо на глазах у малышей.

Тем временем в Васильковском районе двое граждан Российской Федерации избили мужчин, которые сделали им замечание.