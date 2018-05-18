Под Киевом в кустах нашли авто без водителя

По дороге в Обухов проезжающие водители увидели автомобиль Toyota, который лежал на крыше в кустах. Об этом пишет "Киев Оперативный" в Facebook.

"Мы остановились, чтобы оказать возможную помощь, но в авто никого не было, при этом двигатель еще теплый, а ключи от авто в замке зажигания. В полицию позвонили, но чем закончилось – не знаю", – сообщил очевидец происшествия.

Напомним, в прошлую пятницу, 11 мая, в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП. Перевернулась машина скорой помощи.

Ранее мы писали о том, что в Броварах перевернулся автомобиль, водитель сбежал.

Также мы сообщали, что в марте в Киевской области маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась. ДТП произошло на трассе Киев – Одесса. Маршрутка с пассажирами двигалась в сторону Киева. В селе Саливонки, на скользкой дороге микроавтобус слетел с трассы и перевернулся. К счастью, существенно никто не пострадал.