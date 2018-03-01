Под Киевом в спортзале мужчина зацепился головой за металлический крюк тренажера

Сегодня, 12:24

Пострадавшему помогали спасатели

 

Пострадавшего госпитализировали. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
Пострадавшего госпитализировали. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Необычное ЧП произошло 28 февраля в Вышгороде возле столицы. Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киевской области, в 16:36 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение от работников экстренной медицинской помощи о ЧП в одном из спортзалов.

На месте спасатели выяснили, что мужчина 1962 года рождения занимался в тренажерном зале и, выполняя упражнения, накололся головой на металлический крюк тренажера.

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 Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

"Самостоятельно освободиться он не мог. Работники ГСЧС с помощью бензореза отрезали металлический крюк тренажера и передали пострадавшего медикам", – сообщают в ГСЧС.

Напомним, в спортзале в Квинсленде (Австралия) камеры видеонаблюдения сняли, как 120-килограммовая штанга придавила 28-летнего Джейсона Лейта, который решил самостоятельно поднять такой вес без присмотра тренера

Ранее мы сообщали, что в Вышгороде Киевской области произошел неприятный случай у покупательницы одного из супермаркетов. Как пишет Аня Шевченко в группе "Вышгород" в Facebook, она купила в лавке чернослив, и в одной из слив обнаружила кусок лезвия.
спасатели, вышгород, спортзал, отрезали, под киевом
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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