Под Киевом вандал осквернил памятник погибшим воинам ради 24 гривен

Поздно вечером в Сквирский отдел полиции позвонил мужчина из пункта приема металлолома. Он сообщил, что несколько минут назад за 24 гривни принял от местного жителя искореженную табличку с мемориального комплекса Славы погибшим воинам.

43-летнему мужчине так хотелось выпить, что он топором отбил табличку с названиями сел Сквирского района и количеством погибших во Второй мировой войне, пытался согнуть ее пополам, после чего сдал, сообщает полиция Киевской области.

Злоумышленника полиция задержала сразу. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в оказании преступления и избрании в отношении него меры пресечения.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.3 ст.297 Уголовного кодекса Украины. За надругательство и осквернение памятника, воздвигнутого в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, злоумышленнику грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Напомним, скульптуры и парки Киева регулярно становятся жертвами вандалов. На Пейзажной аллее постоянно ломают арт-объекты, из зеленых зон воруют цветы и кусты, а на стенах появляются уродливые каракули. Хулиганов не останавливает даже то, что большинство их "жертв" находятся в центре города, где есть немало камер наблюдения и возможных свидетелей их действий – чаще всего они "выходят на дело" в темноте, оставаясь безнаказанными.

Так, в декабре прошлого года мемориал в парке Вечной славы вандалы атаковали дважды за месяц – 7 и 20 ноября его заливали цементом. Причем во второй раз хулиганов не остановило даже наличие камеры, которую после первого инцидента установил "Киевгаз": судя по записи, в "акции" принимала участие группа людей из 8—9 человек. В 3:00 они подошли с ведрами к памятнику, пробыли там около двух минут, залили огонь, после чего удалились.