Под Киевом вандал осквернил памятник погибшим воинам ради 24 гривен

Сегодня, 14:25

Житель Сквиры украл с памятника металлическую табличку и порезал ее

Под Киевом вандал осквернил памятник погибшим воинам ради 24 гривен

Поздно вечером в Сквирский отдел полиции позвонил мужчина из пункта приема металлолома. Он сообщил, что несколько минут назад за 24 гривни принял от местного жителя искореженную табличку с мемориального комплекса Славы погибшим воинам.

39127232_663576870643092_3064898390526525440_n

43-летнему мужчине так хотелось выпить, что он топором отбил табличку с названиями сел Сквирского района и количеством погибших во Второй мировой войне, пытался согнуть ее пополам, после чего сдал, сообщает полиция Киевской области.

Злоумышленника полиция задержала сразу. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в оказании преступления и избрании в отношении него меры пресечения.

39223072_1933566210045011_7187262710520741888_n

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.3 ст.297 Уголовного кодекса Украины. За надругательство и осквернение памятника, воздвигнутого в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, злоумышленнику грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Напомним, скульптуры и парки Киева регулярно становятся жертвами вандалов. На Пейзажной аллее постоянно ломают арт-объекты, из зеленых зон воруют цветы и кусты, а на стенах появляются уродливые каракули. Хулиганов не останавливает даже то, что большинство их "жертв" находятся в центре города, где есть немало камер наблюдения и возможных свидетелей их действий – чаще всего они "выходят на дело" в темноте, оставаясь безнаказанными.

Так, в декабре прошлого года мемориал в парке Вечной славы вандалы атаковали дважды за месяц – 7 и 20 ноября его заливали цементом. Причем во второй раз хулиганов не остановило даже наличие камеры, которую после первого инцидента установил "Киевгаз": судя по записи, в "акции" принимала участие группа людей из 8—9 человек. В 3:00 они подошли с ведрами к памятнику, пробыли там около двух минут, залили огонь, после чего удалились.
памятник, охотники за металлом, осквернение, надругательство
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

фото hk.npu.gov.ua

В Харькове вандалы облили красной краской памятник воинам УПА

6 Августа, 23:44

Полицейские устанавливают личности вандалов  

Другие новости

В Киеве открыли памятник Илье Муромцу: как выглядит новый монумент

2 Августа, 13:21

В парке также появилась аллея с копиями древних артефактов
Загрузка...

Другие регионы

В Черниговской области рушится уникальная деревянная церковь

30 Июля, 01:43

Ремонт тут начали давно, но до сих пор не закончили

Украина

Памятник взяточнику в Киеве поможет бороться с коррупцией в мэрии Черноморска

19 Июля, 15:40

По словам организаторов акции, памятник должен напомнить антикоррупционным органам о делах по конкретным чиновникам
Загрузка...