Под Киевом возле дороги нашли тело 15-летнего мальчика

Вчера, 15:06

В полиции предполагают, что подростка сбило авто и скрылось

Фото: misanec.ru
Фото: misanec.ru

За минувшие сутки на дорогах в столичном регионе произошло несколько смертельных аварий. Как сообщают в ГУ НП Киевской области, в Обуховском районе вблизи дороги обнаружили тело 15-летнего подростка.

"По словам специалистов, характер полученных травм говорит о том, что парень стал жертвой ДТП. В настоящее время полиция предпринимает все необходимые меры, чтобы установить личность водителя, который скрылся с места происшествия, и найти его", – сообщают правоохранители.

В Броварском районе автомобиль насмерть сбил мужчину, который вез по обочине дороги 78-летнюю женщину в инвалидной коляске. Бабушка в реанимации.

В Белоцерковском и Сквирском районах под колесами авто погибли двое пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. А еще одно трагическое происшествие произошло на трассе Киев-Харьков вблизи Березани.

"Киевлянка на легковушке сбила на смерть 52-летнего водителя бензовоза: мужчина ремонтировал свой автомобиль, остановившись в полосе для разгона", – рассказали в полиции Киевской области. По всем фактам открыты уголовное производства и ведется следствие.

По данным правоохранителей, всего за сутки составлено более 130 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, в том числе и за управление в нетрезвом состоянии.

Как известно, 13 декабря Киевский суд Харькова продлил меру пресечения для подозреваемой в совершении ДТП в Харькове, в которой погибли 6 человек, Елены Зайцевой в виде содержания под стражей без права внесения залога до 10 февраля 2018 года.

 Во время заседания главная подозреваемая по делу, 20-летняя Елена Зайцева, признала себя виновной в произошедшем, а 49-летнему Геннадию Дронову стало плохо на скамье подсудимых.
ДТП, происшествие, киевская область
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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