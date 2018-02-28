Под Киевом задержали группу наркоторговок

Сегодня, 15:59

Преступницы были вооружены переработанными пистолетами

 


Среди подозреваемых четыре женщины. Фото: Дмитрий Ценов

Среди подозреваемых четыре женщины. Фото: Дмитрий Ценов

Среди подозреваемых четыре женщины. Фото: Дмитрий Ценов

Среди подозреваемых четыре женщины. Фото: Дмитрий Ценов

Среди подозреваемых четыре женщины. Фото: Дмитрий Ценов

Среди подозреваемых четыре женщины. Фото: Дмитрий Ценов

Среди подозреваемых четыре женщины. Фото: Дмитрий Ценов

В Киевской области правоохранители задержали организованную преступную группировку, пять участников которой на протяжении длительного времени продавали наркозависимым жителям столицы и области особо опасное наркотическое средство – метадон и сильнодействующие лекарственные средства – сонат и димедрол. Среди подозреваемых четыре женщины, включая ранее судимого за аналогичное преступление организатора, сообщает в Facebook глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

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Преступники были вооружены переработанными пистолетами. Продавали наркотики путем закладок и из рук в руки.

Комплекс негласных следственных действий, в том числе около 20 оперативных закупок, продолжался полгода, а в среду было проведено шесть санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых. "Изъято наркотиков на сумму около 800 тыс. гривен, а именно: 400 г метадона, 300 таблеток соната и 300 таблеток димедрола. Также деньги, карты и мобильные телефоны для координации наркотрафика", – пишет Ценов.

Напомним, полицейские Киева задержали организатора и участников нарковечеринок. Злоумышленник устраивал гулянки с наркотиками и алкоголем на территории всей Украины.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области задержали женщину-наркодилера, которая сбывала наркотики студентам. 29-летняя жительница села Масловка сбывала амфетамин и коноплю ранее судимым лицам и учащейся молодежи в местном колледже.

Ранее в Киеве правоохранители разоблачили мужчину на сбыте метадона через закладки. Участковые инспекторы Шевченковского управления полиции на улице Котовского остановили 33-летнего местного жителя, который вел себя подозрительно. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него семь пакетов с наркотическим веществом.
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Источник:

"Сегодня"

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