Под Киевом задержали киберпреступника

Киберполиция уличила мужчину в незаконном вмешательстве в работу государственного ведомственного сайта.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, полицейские установили причастность мужчины к нескольким таким вмешательствам в течение 2017 года. По данному факту было начато уголовное производство. Оперативники из киберполиции задержали злоумышленника сегодня, 21 марта, в Киевской области.

Уголовное производство по факту вмешательства в работу государственного ведомственного сайта было начато в сентябре прошлого года по обращению государственного учреждения.

Работники Департамента киберполиции совместно со следователями Шевченковского управления полиции Киева установили: к совершению преступления причастен 25-летний киевлянин.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Имея высшее техническое образование, мужчина обнаружил уязвимости в работе официального сайта государственного учреждения. Используя эти уязвимости, молодой человек на некоторое время заблокировал нормальную работу сайта, разместив на нем противоправный контент. Кроме того, злоумышленник совершил рассылку с противоправным контентом на электронные адреса сотрудников министерства, которые были указаны на сайте госучреждения.

По месту жительства злоумышленника полицейские провели санкционированный обыск. Из его квартиры изъята компьютерная техника, которую мужчина использовал для противоправных действий. Она направлено на экспертизу.

Со злоумышленником работают следователи. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 361 (Незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей) УК Украины. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Украине киберпреступления все чаще совершат при помощи самых обычных устройств. На днях полицейские в Хмельницком поймали злоумышленника, который обворовал нескольких граждан с помощью их же мобильных телефонов. Как рассказала спикер хмельницких копов Инна Глега, 24-летний подозреваемый обогатился как минимум на 30 тыс. грн.

Также мы сообщали, что в Киеве на съемной квартире киберполицейские поймали хакера, за которым охотились силовики 30 стран, в том числе и украинские. Как выяснила "Сегодня" из собственных источников, речь идет об уроженце Якутии, имеющем украинское гражданство — 34-летнем Геннадии К. Украинские полицейские считают его организатором интернет-платформы, которая могла за один день заразить вирусами до 500 тыс. компьютеров.