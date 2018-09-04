Под Киевом задержали наркодельцов: на плантацию потратили миллион, а посевы охраняли собаки

Сегодня, 17:47

Стоимость изъятого "урожая" – около 300 тысяч долларов США

Под Киевом задержали наркодельцов: на плантацию потратили миллион, а посевы охраняли собаки

Столичные правоохранители задержали членов группы наркодельцов, которые на территории Киевской области незаконно выращивали "элитные" сорта растений конопли, сообщает Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции.

Правоохранители изъяли более тысячи "элитных" растений конопли, а также обнаружили партию уже готового наркотика. По данным полиции, "товар" планировали реализовать на территории Украины и в странах Европейского Союза.
За сбыт урожая с наркоплантации злоумышленники планировали получить прибыль в сумме около 300 тысяч долларов.

Злоумышленники сохраняли высокую степень конспирации, а группа формировалась по этническому признаку. Кроме того, предпочтение отдавалось хорошо проверенным людям и родственникам.

Для поддержания наркобизнеса члены группы привлекли около миллиона гривен собственного капитала.

"За эти средства фигуранты закупали семена "элитных" сортов конопли, в частности, так называемую "афганку". Под посевные площади злоумышленники арендовали у бывшей фабрики два промышленных ангара площадью в несколько сотен квадратных метров каждый", – сообщили правоохранители.

Выращивали наркосырье с помощью системы полива раствором фильтрованной воды с добавлением химических и органических удобрений, а освещение управлялось автоматикой в соответствии с циклом жизнедеятельности растений. При этом плантации обеспечивались круглосуточной охраной с использованием камер видеонаблюдения, а к охране привлекались собаки бойцовских пород.

Напомним, в марте в Киевской области правоохранители обнаружили целую плантацию конопли. "Травку" выращивали двое киевлян.

Ранее в Киеве правоохранители разоблачили мужчину на сбыте метадона через закладки. Участковые инспекторы Шевченковского управления полиции на улице Котовского остановили 33-летнего местного жителя, который вел себя подозрительно. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него семь пакетов с наркотическим веществом.

Также мы сообщали, что в Борисполе задержали мужчину с килограммом наркотиков. У 31-летнего безработного местного жителя при осмотре обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом – каннабисом – в сухом измельченном состоянии.
наркотики, правоохранители, киевская область, задержали, плантация, злоумышленники
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото: Полиция Харьковской области

У двух харьковчан изъяли крупную партию опасных наркотиков

1 Сентября, 18:13

Полиция устанавливает канал поступления наркотиков

Происшествия

В СИЗО торговали наркотиками. Фото: novostiphuketa.com

В Киеве сотрудник СИЗО продавал наркотики заключенным

1 Сентября, 11:04

Правоохранители установили, что злоумышленник на территорию учреждения заносил запрещенные вещества, пряча среди личных вещей
Загрузка...

Другие регионы

Фото из открытых источников

В Николаевской области правоохранители штурмом брали дом наркоторговцев

30 Августа, 13:04

Мужчина с женщиной зарабатывали в месяц от 150 тысяч гривен, торговали особенно опасными веществами

Другие регионы

Фото: пресс-служба Нацполиции в Полтавской области

В Полтавской области у жителя одного из сел во дворе обнаружили заросли конопли

29 Августа, 04:16

Против 26-летнего молодого человека возбуждено уголовное производство
Загрузка...