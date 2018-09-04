Под Киевом задержали наркодельцов: на плантацию потратили миллион, а посевы охраняли собаки
Стоимость изъятого "урожая" – около 300 тысяч долларов США
Столичные правоохранители задержали членов группы наркодельцов, которые на территории Киевской области незаконно выращивали "элитные" сорта растений конопли, сообщает Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции.
Правоохранители изъяли более тысячи "элитных" растений конопли, а также обнаружили партию уже готового наркотика. По данным полиции, "товар" планировали реализовать на территории Украины и в странах Европейского Союза.
За сбыт урожая с наркоплантации злоумышленники планировали получить прибыль в сумме около 300 тысяч долларов.
Злоумышленники сохраняли высокую степень конспирации, а группа формировалась по этническому признаку. Кроме того, предпочтение отдавалось хорошо проверенным людям и родственникам.
Для поддержания наркобизнеса члены группы привлекли около миллиона гривен собственного капитала.
"За эти средства фигуранты закупали семена "элитных" сортов конопли, в частности, так называемую "афганку". Под посевные площади злоумышленники арендовали у бывшей фабрики два промышленных ангара площадью в несколько сотен квадратных метров каждый", – сообщили правоохранители.
Выращивали наркосырье с помощью системы полива раствором фильтрованной воды с добавлением химических и органических удобрений, а освещение управлялось автоматикой в соответствии с циклом жизнедеятельности растений. При этом плантации обеспечивались круглосуточной охраной с использованием камер видеонаблюдения, а к охране привлекались собаки бойцовских пород.
Напомним, в марте в Киевской области правоохранители обнаружили целую плантацию конопли. "Травку" выращивали двое киевлян.
Ранее в Киеве правоохранители разоблачили мужчину на сбыте метадона через закладки. Участковые инспекторы Шевченковского управления полиции на улице Котовского остановили 33-летнего местного жителя, который вел себя подозрительно. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него семь пакетов с наркотическим веществом.
Также мы сообщали, что в Борисполе задержали мужчину с килограммом наркотиков. У 31-летнего безработного местного жителя при осмотре обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом – каннабисом – в сухом измельченном состоянии.