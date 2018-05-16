Под Киевом задержали с поличным банду квартирных грабителей

Сегодня, 15:33

В банду входил чемпион по боям без правил, а на ограбление воры шли в форме копов


Под Киевом задержали с поличным банду грабителей, которые обнесли немало домов по всей стране. Злоумышленники были схвачены в частном жилище, откуда вынесли вещей на почти миллион гривен.

Грабителям было от 25 до 47 лет, и одним из них оказался чемпион по боям без правил. Кроме него, были задержаны еще четверо, однако в полиции уверены, что в банде было больше людей.

Оперативники отметили, что нападавшие орудовали в разных городах страны и изучали местность с помощью квадрокоптера перед ограблением, а "на дело" шли в форме стражей порядка.

Напомним, ранее столичная прокуратура задержала банду "оборотней в погонах", которая полгода крышевала воров на Центральном ж/д вокзале.

Под прикрытием банды воры ромской национальности обворовывали пассажиров. Возглавлял банду подполковник полиции, контролировавший работу карманников.

Также мы  писали о том, как в Киеве правоохранители обезвредили банду, в состав которой входили действующие полицейские"Главная военная прокуратура, лучшие (оперативники Управления уголовного розыска Киева, спецназ и офицеры Департамента внутренней безопасности Нацполиции, КОРДа и Внутренней безопасности СБУ) провели 60 обысков, задержали 9 членов организованной вооруженной банды, которые терроризировали Киев и область", – написал главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Киев, ограбление, грабители, банда, задержание
Источник:

"Сегодня"

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