Под Киевом задержана банда рэкетиров, организованная главой поселкового совета

Сегодня, 15:03

Преступники терроризировали предпринимателей и бизнесменов области

В Киевской области задержали банду рэкетиров, занимавшуюся разбоем и вымогательством в населенных пунктах области. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

В банду входили экс-спортсмены и ранее судимые за тяжкие преступления граждане. Главарем оказался глава одного из поселковых советов Киевской области. "Команду" он собрал для "решения вопросов", как должностных, так и связанных с бизнесом. Его подельником стал 37-летний ранее судимый местный житель. Исполнителями поручений руководства группировки стали жители Киевской области в возрасте от 25 до 46 лет.

Полиция выяснила, что бандиты требовали у одного из жителей области 58 тысяч гривен за якобы невыполненные ремонтные работы, и угрожала физической расправой в случае отказа. Кроме того, преступники шантажировали предпринимательницу из Ирпеня, у нее требовали $50 тысяч. Ей угрожали расправой и открыто завладели её украшениями, наличными деньгами и бытовой техникой.

Эти же преступники были причастны к нападению с применением оружия на военнослужащих Нацгвардии в Буче в конце 2017 года. Было начато уголовное производство по факту совершения членами банды преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Семерых преступников, включая главаря, задержали.

Полицейские провели 34 обыска по месту жительства участников преступной группировки, изъято большое количество оружия, боеприпасов, мобильные телефоны, наличные в иностранной валюте, а также автомобили элит-класса. В суд подано ходатайство об избрании в качестве меры пресечения содержания под стражей.

Напомним, в мае правоохранители Киевской области разоблачили банду профессиональных вымогателей. В группировку, которая специализировалась на выполнении заказных преступлений, входило пять человек. Злоумышленники получали заказы от бизнесменов и обычных граждан и вымогали у людей деньги, запугивали потерпевших (к примеру, угрожали зарубить топором).

Кроме того, в августе в Киеве ликвидировали банду "экстрасенсов". Под предлогом проведения "магических ритуалов" члены группы от имени победительницы одного из телевизионных проектов обманывали граждан.
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