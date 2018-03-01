Под Киевом загорелся гараж и хозпостройка, пострадал мужчина

Сегодня, 14:15

Хозяин гаража до последнего пытался потушить огонь

 

 


Видео: kyivobl.dsns.gov.ua

В Киевской области в результате возгорания гаража мужчина получил ожоги рук и лица.

Как сообщили в ГС ЧС в Киевской области, 28 февраля в 16:14 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о возгорании в г. Бровары на улице Молодежная.

Оказалось, что горит гараж на всей площади, а огонь перекинулся на рядом стоящее хозяйственное здание. Пожар был локализован в 18:10 и полностью ликвидирован в 18:32.


Пожарные потушили гараж. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Пожарные потушили гараж. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Пожарные потушили гараж. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Пожарные потушили гараж. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Пожарные потушили гараж. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Пожарные потушили гараж. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Пожарные потушили гараж. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Для тушения пожара привлекались две единицы техники и 11 человек личного состава.

Хозяин гаража до последнего пытался потушить огонь, в результате чего получил ожоги рук и лица.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Киевской области пожилая женщина погибла во время пожара. 27 февраля в 19:88 в оперативно-диспетчерскую службу Барышевского района поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в г. Березань, на ул. Михайловской.

В здании хозпостройки спасатели обнаружили тело хозяйки 1937 года рождения.

Напомним, 25 февраля в Киеве в многоэтажном жилом доме произошел пожар, спасатели обнаружили тело мужчины.

Ранее во время масштабного пожара в гараже погибли двое мужчин. ЧП произошло 24 февраля в 23:50 в с. Горенка Киевской области.
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Источник:

"Сегодня"

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