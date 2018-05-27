Под Киевом загорелся пункт приема вторсырья

Сегодня, 19:12

Возгорание возникло внутри складского помещения


Фото: пресс-служба ГСЧС в Киевской области

Фото: пресс-служба ГСЧС в Киевской области

Фото: пресс-служба ГСЧС в Киевской области

Фото: пресс-служба ГСЧС в Киевской области

В городе Вишневое под Киевом на территории пункта приема вторсырья вспыхнул пожар. Об этом сообщили в местном ГСЧС.

"27 мая в 16:42 в оперативно-диспетчерскую службу 34-Государственной пожарно-спасательной части г. Вишневое поступило сообщение о возгорании складского помещения на улице Железнодорожной", – говорится в сообщении.

Огонь возник в середине складского помещения на площади около 30 квадратных метров. Пожар спасателям удалось локализировать в 17:17. Сейчас ликвидация продолжается.

"На пожаре работают 4 единицы техники и 24 человека личного состава", – отметили в ГСЧС.

Недавно в Днепре спасатели ликвидировали пожар на территории завода по переработке аккумуляторных батарей. В технологическом колодце на общей площади 100 квадратных метров горело вторичное сырье.

А в Киеве спасатели ликвидировали пожар в павильонах возле станции метро "Академгородок"Возгорание возникло на кровле одноэтажного павильона, размер которого составлял 20х15 м с распространением огня на рядом расположенные павильоны и магазин.

Также мы писали о крупном ЧП под Харьковом, где горел полигон твердых бытовых отходов.
пожар, пункт приема, вишневое, киевская область

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