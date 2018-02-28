Под Киевом старушка погибла при пожаре в хозпостройке

В Киевской области пожилая женщина погибла во время пожара.

Как сообщили в ГС ЧС в Киевской области, 27 февраля в 19:88 в оперативно-диспетчерскую службу Барышевского района поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в г. Березань, на ул. Михайловской.

В здании хозпостройки спасатели обнаружили тело хозяйки 1937 года рождения.

Пожар был локализован в 20:05 и ликвидирован в 22:15. Причина пожара и сумма ущерба устанавливается.

Напомним, 25 февраля в Киеве в многоэтажном жилом доме произошел пожар, спасатели обнаружили тело мужчины.

Ранее во время масштабного пожара в гараже погибли двое мужчин. ЧП произошло 24 февраля в 23:50 в с. Горенка Киевской области.

Также мы сообщали, что в Киеве пожар унес жизнь мужчины. Об этом сообщает ГСЧС. По данным ведомства, трагедия произошла прошлой ночью в 9-этажном жилом доме на ул. Героев Днепра, 49 (Оболонский район столицы) в одной из квартир.