Под Киевом женщина "потеряла" детей и заявила об их исчезновении в полицию

Сегодня, 12:56

Многодетная мать после выпивки забыла, что ее сын и дочь уехали в гости

 

Женщина сообщила в полицию о пропаже детей
Женщина сообщила в полицию о пропаже детей. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Необычный случай произошел в городе Кагарлык Киевской области. Местная жительница сообщила в полицию о пропаже детей – 16-летнего сына и 14-летней дочери. Правоохранители разыскали их в течение нескольких часов и выяснили, что подростки никуда не исчезали.

"Несовершеннолетних нашли в пгт Ржищев. Выяснили, что мать накануне отпустила трех своих детей в гости к родному брату. Впоследствии она приехала и забрала пятилетнего ребенка, а про двоих старших просто забыла. Многодетная семья состоит на учете, как такая, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах. С 34-летней женщиной, которая уже привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей, и которая злоупотребляет алкогольными напитками, проведена очередная разъяснительная работа. Подростков вернули домой", – сообщили в ГУ НП Киевской области.

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Фото: kv.npu.gov.ua

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Фото: kv.npu.gov.ua

Сейчас решается вопрос о повторном привлечении горе-матери к административной ответственности по ст. 184 КУоАП ("Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей").

По данным правоохранителей, с начала года в полицию Киевской области поступило 69 сообщений об исчезновении 73 детей. Сотрудники ювенальной превенции разыскали и вернули домой всех беглецов. Из них 65 детей были разысканы в течение суток.

Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина бросила маленькую дочь в хостеле и пошла попрошайничать на вокзал.

Похожий случай произошел в столице в октябре 2017 года. Женщина оставила девятимесячного ребенка возле метро "Вокзальная" и пошла пить. Малыша на ступеньках заметили прохожие и отнесли в отдел полиции на станции "Киев-Пассажирский".

Также мы писали о случае, когда под Киевом голый трехлетний мальчик бегал по морозу, пока мать пила.
многодетная семья, Кагарлык, горе-мать, под киевом
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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