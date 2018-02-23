Под Киевом женщина продавала наркотики студентам

Сегодня, 12:55

Злоумышленнице грозит до десяти лет с конфискацией имущества

 

Женщина продавала студентам наркотики. Фото: kv.npu.gov.ua
Женщина продавала студентам наркотики. Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области задержали женщину-наркодилера, которая сбывала наркотики студентам.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, 29-летняя жительница села Масловка сбывала амфетамин и коноплю ранее судимым лицам и учащейся молодежи в местном колледже.

Чтобы задокументировать преступную деятельность молодой женщины, работники полиции провели ряд необходимых мероприятий и "оперативные закупки".

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Фото: kv.npu.gov.ua

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства женщины работники полиции обнаружили и изъяли фасованную высушенную коноплю и 200 грн., полученные от продажи наркозелья.

Сейчас наркодилерша задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей объявлена подозрение по ч. 2 чт. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве правоохранители разоблачили мужчину на сбыте метадона через закладки. Участковые инспекторы Шевченковского управления полиции на улице Котовского остановили 33-летнего местного жителя, который вел себя подозрительно. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него семь пакетов с наркотическим веществом.

Напомним, в Борисполе задержали мужчину с килограммом наркотиков. У 31-летнего безработного местного жителя при осмотре обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом – каннабисом – в сухом измельченном состоянии.

Ранее мы сообщали, что в Киеве оперативники изъяли у отца с сыном наркотиков на четыре миллиона гривен. Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в квартире соцветия марихуаны, которые были расфасованы в пакетики и хранились даже... в трехлитровых банках.
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Источник:

"Сегодня"

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