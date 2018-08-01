Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Киеве арестован без права на залог

Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки, которая пропала 27 июля в Оболонском районе Киева, арестован сроком на 60 суток без права на залог.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, соответствующее решение принял Шевченковский районный суд столицы.

"Заслушав доводы прокурора, суд в полном объеме удовлетворил ходатайство об избрании злоумышленнику безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", – говорится в сообщении прокуратуры.

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Ранее В Facebook появилось видео, записанное полицейскими в ходе допроса подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, тело которой нашли в лесополосе на улице Вышгородской. На записи, опубликованной в паблике Оболонского района, 45-летний ранее судимый Александр, живущий на Минском массиве, признается в том, что лишил жизни молодую девушку, встретив ее в лесу во время выгула собаки.

Сейчас полиция расследует инцидент в рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Подозреваемый сейчас задержан и находится в изоляторе временного содержания. Его проверяют на причастность к совершению других преступлений на территории столицы.