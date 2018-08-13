Подробности ДТП на Троещине: среди пострадавших – 6-летняя девочка

Сегодня, 17:57

Все пострадавшие находились в машинах, которые попали в аварию

Подробности ДТП на Троещине: среди пострадавших – 6-летняя девочка

В ДТП на перекрестке улиц Лисковской и Бальзака, где дорогу не поделили "Лада" и "Волга, пострадало пять человек, уточнили в столичной полиции.

Напомним, "Волга" вылетела на тротуар и перевернулась на бок возле светофора. Как оказалось, на перекрестке автомобиль "ВАЗ" не предоставил преимущество в движении автомобилю "ГАЗ" ( "Волга"), в результате чего произошло столкновение – и "ГАЗ" перевернулся.

На момент аварии в салоне "ВАЗа" находились мужчина и женщина, а в "Волге", кроме мужчины и женщины, находилась девочка. Все они доставлены в больницы. Информация о пострадавших пешеходах в результате ДТП в полицию не поступало.

Ранее патрульная полиция сообщила о троих пострадавших.

"Ситуация изменилась, нам сообщили, что в результате ДТП пострадали пять человек. Есть ли среди них дети, нам неизвестно, на месте работают сотрудники полиции", – говорят в пресс-службе патрульной полиции.

В полиции Киева, нам сообщили, что им известно о пяти пострадавших, также там подтвердили, что среди пострадавших шестилетняя девочка.

Сейчас правоохранители выясняют причины, по которым произошло ДТП, опрашивают свидетелей, изучают информацию с камер видеонаблюдения.  

Напомним, ранее сообщалось, что машина влетела в толпу пешеходов, однако по последним данным, данные о пострадавших прохожих в полицию не поступали.

Напомним, 24 июля  на улице Елены Телиги в районе станции метро "Дорогожичи" произошло смертельное ДТП на пешеходном переходе. Как рассказали нам в Киевской службе спасения, на оживленном перекрестке столкнулись три автомобиля. В результате ДТП мужчина-пешеход погиб на месте, еще трое человек получили тяжелые травмы. 

Позже, 8 августа, серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей произошло вблизи станции метро "Сырец" в Киеве, где ранее произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, вечером 7 августа около 20:40.
Киев, ДТП, происшествие, Волга, правоохранители, патрульная полиция
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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