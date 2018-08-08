Подробности гибели мотоциклиста, которого искала полиция: байкер столкнулся с машиной правоохранителя – соцсети

За рулем автомобиля, в который врезался мотоциклист Валентин Богуцкий, был сотрудник полиции, сообщает dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, авария произошла в 7:10 утра на 41-м километре трассы Киев-Чернигов, в направлении столицы.

Как оказалось, легковушка Hyndai Sonata под управлением жителя Броварского района, разворачивалась и не пропустила мотоцикл Yamaha, которым управлял киевлянин, погибший на месте.

Как сообщалось ранее, пилота мотоцикла разыскивали с июня за совершение ДТП с потерпевшим на улице Вадима Гетьмана.

Ранее в Киеве на Центральной улице (Осокорки) произошло смертельное мотоДТП – мотоцикл Bajaja Pulsar вылетел с проезжей части. На мотоцикле ехали водитель и пассажир.

Ранее в аварии погиб мотоциклист, ехавший по проспекту Победы в Святошинском районе Киева. Инцидент произошел на выезде из столицы, напротив АС "Дачная". По неизвестным причинам байкер не справился с управлением, резко затормозил, положив мотоцикл на бок, а сам врезался в отбойник.

Напомним, 1 ноября 2017 года в Киеве мотоциклист не справился с управлением и попал под колеса самосвала. Трагедия произошла на Большой Окружной. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.