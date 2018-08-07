Подробности избиения женщины под Киевом: спортсмен отрицает свою вину

Спортсмен Юрий Сандуляк, который, по данным соцсетей, участвовал в избиении 50-летней женщины в Петропавловской Борщаговке, отрицает, что бил местную жительницу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В понедельник произошел инцидент, невольными участником, которого я стал. Считаю необходимым рассказать о сложившейся ситуации. Хочу заявить, что по отношению к этой женщине не применял никакой физической силы. Все мои друзья, коллеги и люди, которые меня знают, подтвердят, что никогда ни на одну женщину я не поднимал руки!" – пишет спортсмен.

По его словам, когда он с братом шел домой, к ним обратился молодой человек и начал предъявлять "различные претензии".

"Мы пытались избежать конфликта, но этот человек от слов перешел к делу и набросился с кулаками на моего брата, началась потасовка, на помощь нападавшему прибежали друзья, один из которых был вооружен охотничьим ружьем, преследовали нас на своем автомобиле BMW и пытались сбить", – заявляет мужчина.

Тем временем во "Всеукраинском Союзе Таэквон-До" заявили, что Юрий Сандуляк "не имел и не имеет никакого отношения к признанному государством вида спорта Таэквон-До".

"Насколько нам известно, этот человек является членом ОО "Федерация Таэквондо И.Т.Ф. УКРАИНА", которая развивает другой вид спорта, значится в реестре министерства как Таэквондо (ИТФ)", – говорится в сообщении группы All Ukrainian Taekwon-Do Union.

Напомним, в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района двое мужчин средь бела дня напали на местную жительницу.

"50-летняя женщина сделала замечание двум молодым мужчинам, которые отдыхали рядом с ее домом и бросили пустую бутылку ей во двор. Мужчины на замечания отреагировали агрессивно. Они набросились на женщину и избили ее. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Нападающими оказались двое родных братьев", – сообщают в полиции Киевской области.

Пострадавшая доставлена в больницу. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса.

"Работники полиции устанавливаются все обстоятельства уголовного преступления, допрашиваются свидетели", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

Ранее в Киеве произошла драка на детской площадке. Молодчики спортивной внешности избили родителей, гуляющих с детьми. Одному папе сломали нос, другому разбили голову. Досталось и мамам. И это уже не первое нападение прямо на глазах у малышей.

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