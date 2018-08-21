Подробности масштабной аварии с ВМW на Набережной: водитель был пьян и без прав

Полиция составила админпротокол на одного из местных жителей, которые прибежали для задержания злоумышленника

Водитель ВМW, который 20 августа на Днепровской набережной в Киеве на бешеной скорости разбил три авто, был пьян и лишен права управлять транспортными средствами, пишет "Украинская правда"

"На Днепровской набережной, 13, произошло ДТП, во время которого водитель не учел дорожную обстановку и скорость движения и совершил столкновение с 3 припаркованными авто. Экипаж прибыл на место, в отношении водителя был составлен протокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП), в ст. 130 (управление в состоянии опьянения), потому что водитель имел признаки алкогольного опьянения, и по ч. 4 ст. 126 (управление авто лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления), поскольку водитель уже был отстранен от управления ", - сообщила представитель пресс-службы Департамента патрульной полиции Яна Кутовая.

По словам Кутовой, также составили админпротокол на одного из неравнодушных граждан, которые прибежали на место аварии для задержания злоумышленника.

"На месте находились неравнодушные граждане, которые после ДТП набросились на водителя и хотели устроить самосуд над ним. Экипаж вызвал подмогу. Одного из самых активных граждан задержали и составили на него админматериалы за злостное неповиновение работникам милиции", – сказала представитель патрульных.

Она добавила, что правоохранители усадили водителя в патрульное авто, чтобы люди его избили, после чего люди стали раскачивать полицейское авто.

Виновника ДТП доставили в Днепровский управления полиции, где его составили админматериалы.

Напомним, накануне под Киевом на Новоирпенской трассе произошло смертельное ДТП. Погибло 4 человека, еще трое находятся в реанимации.

Ранее в ДТП с полицейским "Приусом" в Сумах пострадали 5 человек.

Также мы писали, что в Харьковской области в результате ДТП с участием экс-чиновника погибли три человека. По предварительным данным, Lexus двигался по главной дороге со стороны города Харькова в направлении Старого Салтова, а ВАЗ выезжал со второстепенной дороги от села Песчаное. От полученных травм 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка ВАЗ погибли на месте. Еще одна 74-летняя пассажирка ВАЗ умерла в машине "скорой помощи".