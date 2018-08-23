Подробности нападения на автомобили возле "Лесной": подозревают маршрутчиков-нелегалов

Жители столицы и пригорода возмущены: говорят о массовых нападениях на частные авто возле станции метро "Лесная". Во вторник вечером в нескольких машинах, которые забирали возле станции попутчиков в Бровары, неизвестные побили стекла арматурой и камнями.

В соцсетях появилось сразу несколько тревожных сообщений о событиях 21 августа.

"Возвращалась с "Лесной" около 19 часов. Попутка остановилась, пассажиры начали садиться (я была уже в машине), и тут в заднее стекло полетел кусок арматуры. Это все произошло настолько быстро, что мы не успели понять, что случилось. Бросали молодые ребята. Думаю, это не единственная машина, которая сегодня пострадала. Владелец авто поехал в Деснянское управление полиции писать заявление. Конечно, все пассажиры согласились оставить свои контакты", — пишет в сообществе "Мои Бровары" Елена Павленко.

"Только что на "Лесной" несколько ребят с арматурой разбили лобовое стекло и окно! Страшно, товарищи! В машине было трое женщин", — сообщает Анастасия Пахута и добавляет, что видела также, как бьют соседнюю машину.

Метро "Лесная". От рук неизвестных пострадало несколько машин. Фото: facebook.com/pylyp.d

Правда, в столичной полиции "Сегодня" сказали, что заявлений от пострадавших по состоянию на вчерашний день не поступало вообще.

"На "Лесную" был вызов по 102, но когда следственно-оперативная группа туда приехала — никого уже не было. Связались с человеком, который звонил, но он уже отказался предоставлять какие-либо пояснения", — утверждают в ГУ НП Киева.

Люди выдвигают несколько версий произошедшего. Некоторые считают, что машины, подбирающие попутчиков на "Лесной", создают аварийные ситуации и пробки. Мол, у кого-то

накипело. Но большинство предполагают, что это может быть месть маршрутчиков, у которых частники отбирают пассажиров. Дело в том, что жители пригородов, в том числе и Броваров, часто кооперируются для комфортных и быстрых поездок на чьем-то авто на работу в Киев и обратно. Так быстрее, комфортнее, а стоимость проезда на попутке практически такая же, как и на маршрутке.

"Хозяева маршруток, видимо, решили таким образом бороться за свои доходы", — рассуждают люди и уже думают, как давать отпор.

Последствия. Автомобили били камнями и арматурой. Фото: facebook.com/pylyp.d

В Ассоциации "Автоперевозчики Киевщины" уверяют, что компании, которые официально и законно перевозят пассажиров, к ситуации не причастны.

"В направлении Броваров существует теневой рынок пассажирских перевозок, там уже неофициально работает около 50 переоборудованных микроавтобусов. Они забирают пассажиров немного дальше от остановок. Именно у этих "серых" перевозчиков, по нашим данным, возник конфликт с водителями легковушек, которые занимаются частным извозом. Официальные перевозчики работают в правовом поле и стоят в стороне от конфликтов", — пояснил глава Ассоциации Алексей Павленко.

Напомним, в феврале во дворе Соломенского районного суда Киева случилось чрезвычайное происшествие – неизвестный повредил около 10 машин топором. Об этом написала на своей странице в Facebook судья этого суда Виктория Кицюк.

По ее словам, злоумышленник бил и стекла, и изувечил капоты.

Позже, в этом месяце, прохожий стал свидетелем того, как молодой человек на бульваре Дружбы Народов обливал краской припаркованные автомобили и прыгал по ним.