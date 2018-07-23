Подробности нападения на женщин под Киевом: подозреваемый был судим за разбой

23 Июля 2018, 17:15

Пострадавшие женщины предоставили полиции приметы обидчика, которые помогли его задержать

Фото: А.Добрев, &quot;Сегодня&quot;
Фото: А.Добрев, "Сегодня"

Мужчину, которого полиция поймала сегодня в связи с подозрениями в нападениях на женщин в Коцюбинском,  задержали на основании заявлений в полицию от жительниц Ирпенского региона.

Пострадавшие довольно детально описали нападавшего и описали его приметы. Его личность установлена, и он задержан. Это 25-летний ранее судимый уроженец Черкасчины. В 2013 году за совершение разбойного нападения молодой человек по решению суда был лишен свободы сроком на 7 лет.

С 2016 года он находился в Ирпенском исправительном центре, где имел право свободно передвигаться по городу.

В полиции Киевской области обращаются ко всем, кто пострадал от нападений на улицах пгт Коцюбинское от этого мужчины, обращаться с заявлениями в полицию. Тогда будет больше шансов доказать вину этого мужчины.

Напомним, в поселке под Киевом началась паника: местные жители говорят о десяти нападениях на женщин, которых мужчина пытался изнасиловать, даже днем нападая на одиноких прохожих дам.

В полиции Киевской области подтвердили, что подозрительный мужчина задержан.

"Задержанный мужчина подозревается в нападении на женщин, он задержан. В данный момент проводятся следственные действия, возможно будет проводиться опознание. По предварительной информации, подозреваемый – один из заключенных, которые отбывают условное наказание в поселении для заключенных в Коцюбинском. Мы тоже получали заявления от местных и отрабатывали территорию, так мужчина и был задержан", – сообщили в полиции Киевской области.
приметы, задержан, подозреваемый, коцюбинское, под киевом
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Подробности массового нападения на женщин под Киевом: полиция задержала подозреваемого

23 Июля, 15:58

В попытках изнасилования подозревают заключенного, который отбывает наказание в Коцюбинском

Происшествия

Фото: cyplive.com

Под Киевом стали чаще нападать на женщин: насильник атакует среди белого дня

23 Июля, 12:49

Жители Коцюбинского подозревают, что в городе орудует маньяк
Загрузка...

Происшествия

facebook.com/dtp.kiev.ua

Под Киевом полицейский автомобиль во время погони слетел в реку - соцсети

23 Июля, 00:42

Автомобиль уже достали из воды, а у одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга

Происшествия

Фото: "Информатор"

В Киеве женщина изрезала себя ножом в магазине

20 Июля, 18:57

Киевлянка шантажировала охрану супермаркета, задержавшую ее мужа
Загрузка...