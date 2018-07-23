Подробности нападения на женщин под Киевом: подозреваемый был судим за разбой

Мужчину, которого полиция поймала сегодня в связи с подозрениями в нападениях на женщин в Коцюбинском, задержали на основании заявлений в полицию от жительниц Ирпенского региона.

Пострадавшие довольно детально описали нападавшего и описали его приметы. Его личность установлена, и он задержан. Это 25-летний ранее судимый уроженец Черкасчины. В 2013 году за совершение разбойного нападения молодой человек по решению суда был лишен свободы сроком на 7 лет.

С 2016 года он находился в Ирпенском исправительном центре, где имел право свободно передвигаться по городу.

В полиции Киевской области обращаются ко всем, кто пострадал от нападений на улицах пгт Коцюбинское от этого мужчины, обращаться с заявлениями в полицию. Тогда будет больше шансов доказать вину этого мужчины.

Напомним, в поселке под Киевом началась паника: местные жители говорят о десяти нападениях на женщин, которых мужчина пытался изнасиловать, даже днем нападая на одиноких прохожих дам.

В полиции Киевской области подтвердили, что подозрительный мужчина задержан.